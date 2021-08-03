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رئيس الوزراء الياباني يصرح بتزايد الإصابات بكورونا بين الشباب

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:29 ص
اليابان
اليابان
منار طارق
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صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، بأن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بين اليابانيين في العشرينات والثلاثينيات من العمر، بينما يعاني أكثر ممن هم في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم من أمراض خطيرة، مؤكدا أنه مصمم على حماية أرواح الناس.

فقد أعلنت سلطات طوكيو زيادة عدد الإصابات الجديدة بكورونا في العاصمة اليابانية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية حيث بلغ اجمالي الاصابات 4058 حالة، يوم السبت، وهو ما يلقي بظلاله على المنافسات. وتأتي هذه الزيادة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس المقبل. ووسط تصاعد المخاوف، قال منظمو أولمبياد طوكيو، إنهم سحبوا بطاقات الاعتماد من أشخاص مرتبطين بالألعاب بسبب مغادرة قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة، في انتهاك للإجراءات المفروضة حرصًا على إقامة المسابقات بأمان.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد. وأشار تقرير اللجنة إلى أن حالات الإصابة الجديدة تتضمن رياضية يونانية تشارك في سباقات السباحة الفنية، ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 294 حالة من بينهم 25 رياضيا.

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الكلمات المفتاحية

كورونا طوكيو الاولمبي

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