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المصري: هدفنا التواجد في المربع الذهبي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:31 ص
المصري
المصري
ريهام عبد المحسن
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أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي أنه يتمنى إنهاء الموسم بالتواجد في المربع الذهبي.

وقال الخولي في تصريحات لوسائل الإعلام:"أتمنى إنهاء الموسم بالوجود في المربع الذهبي من أجل المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة نفسها وعودة المصري إلى مكانه الطبيعي".

وأضاف: "لم نتلق أية عروض رسمية بشأن ظهير الأيمن الفريق كريم العراقي حتى الآن وكل ما يثار حول وصول عرض رسمي من الزمالك مجرد كلام لا أساس له من الصحة حتى تلك اللحظة".

واختتم الخولي تصريحاته قائلا:"سنعقد جلسة مع العراقي عقب نهاية الموسم الحالي من أجل تحديد مصيره مع المصري".

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