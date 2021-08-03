السيسي: مش بقول الرغيف المدعم يبقى بـ65 قرشا زي التكلفة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز الذي يبلغ سعره 5 صاغ، معقبًا: "حد يقولي ده كلام خليها للحكومة، خلي الدكتور مصطفى يشيلها.. خلي وزير التموين يشيلها.. لا أنا اللي أشيلها قدام بلدي وناسي".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء: "هو معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، أنا بقولها على الهواء لكل المصريين هذا الأمر لازم يتوقف، أنا عايز أدي لطلاب المدارس تغذية بـ 8 مليارات جنيه في السنة ومش موجودين".





وتابع: "مبقولش إن إحنا نغلية قوي زي ما بيتكلف علينا 60-65 قرشا، لكن هذا الأمر لازم يتوقف، زي ما أنا داخل على حياة كريمة بـ 700 مليار جنيه علشان أحول حياة الناس هتكلم في النقطة دي لأن الدولة ليها قدرات على تقديم خدمات وأنشطة، فلدينا احتياطات استراتيجية من السلع تصل لـ 6 شهور، إحنا مع بعض في ظل كورونا قادرين نرتب ده كله، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وتاثيرها على الخضار والفاكهة بنحاول نخلي الأسعار متوازنة".





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.



