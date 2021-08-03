كوريا الشمالية تطلب تخفيف العقوبات لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

قال نواب في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إن جارتها الشمالية تريد رفع العقوبات الدولية التي تحظر صادراتها من المعادن ووارداتها من الوقود المكرر والضروريات الأخرى قبل أن تستأنف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.





كما قال المشرعون بعد إحاطة من بارك جي وون، رئيس جهاز المخابرات الوطنية (NIS) في كوريا الجنوبية انه طالبت كوريا الشمالية أيضًا بتخفيف العقوبات على وارداتها من السلع الكمالية لتكون قادرة على جلب المشروبات الكحولية والبدلات الفاخرة.وجاء طلب الإحاطة بعد أسبوع من استعادة الكوريتين للخطوط الساخنة التي علقتها كوريا الشمالية قبل عام، وهو أول تلميح منذ شهور إلى أن كوريا الشمالية قد تكون أكثر استجابة لجهود المشاركة.





وقال ها تاي كيونج عضو لجنة المخابرات البرلمانية للصحفيين نقلا عن بارك "كشرط مسبق لاستئناف المحادثات، تجادل كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة يجب أن تسمح بصادرات المعادن وواردات النفط المكرر والضروريات". واوضح في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية: "سألت عن الضروريات التي يريدونها أكثر من غيرهم، وقالوا إن المشروبات الكحولية عالية الجودة والبدلات تم تضمينها، ليس فقط لاستهلاك كيم جونغ أون نفسه ولكن لتوزيعها على النخبة في بيونغ يانغ".





ولم تشر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إلى أي طلب جديد لرفع العقوبات لاستئناف المحادثات. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات على كوريا الشمالية لمتابعتها برامجها النووية والصاروخية الباليستية في تحد لقرارات الأمم المتحدة. وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية منذ عام 2006 وأجرت تجارب إطلاق صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة. كما فرضت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوباتها الخاصة على كوريا الشمالية.





لم تختبر كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا أو صواريخها الباليستية طويلة المدى العابرة للقارات (ICBM) منذ عام 2017، قبل اجتماع تاريخي في سنغافورة بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018. وعقد ترامب اجتماعين لاحقين مع كيم لكن دون إحراز تقدم في حمل كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات.





وأفاد كيم بيونج كي، وهو مشرع كوري جنوبي آخر، إن كوريا الشمالية على ما يبدو "تشعر بالاستياء" من الولايات المتحدة لعدم تقديمها تنازلات بشأن وقف التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات. وقال كيم، نقلًا عن بارك، "يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على إعادتهم إلى الحوار من خلال إعادة تعديل بعض العقوبات".



