اللقب الأول.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر في كأس الدرع الخيرية

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد انطلاق فعاليات نهائي كأس الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 7 اغسطس على ملعب ويمبلي.





ويدخل مانشستر سيتي المباراة باعتباره بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد ليستر سيتي كأحد أطراف النهائي بعد التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



