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السيسي: "مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة" (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز الذي يبلغ سعره 5 صاغ، قائلًا: "مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة، أنا بقولها على الهواء لكل المصريين هذا الأمر لازم يتوقف ".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء: "مبقولش إن إحنا نغليه قوي زي ما بيتكلف علينا 60-65 قرش لكن هذا الأمر لازم يتوقف".

وتابع: " زي مانا داخل على حياة كريمة بـ 700 مليار جنيه علشان أحول حياة الناس، هتكلم في النقطة دي لأن الدولة ليها قدرات".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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