Advertisements

محافظة القليوبية تعقد اختبارات للمرشحين للدورات التدريبية بسقارة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
Advertisements
أشرف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، على خطة اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للدورات التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2021/2022.

جاء ذلك في ضوء اهتمام محافظة القليوبية، ببناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام، ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى الهجان مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية، وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن التدريب وبناء القدرات يساعد في تقوية نقاط الضعف لدى الموظف، مما يساعد في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن، مضيفا الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية، مما يساعد في بناء صف ثان من القيادات.

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة، مع وضع خطة اختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشة العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية.

وتناولت اختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل، حيث ترشح لها 22 موظفا، ودورة الحاسب الآلي 20 موظفا، ودورة TOT (دورة إعداد المتدربين) 9 موظفين، بالإضافة إلى 10 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية)، فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التي ترشح لها 6 موظفين، ودورة PMP ( إدارة المشاريع) ترشح لها 3 موظفين.

كما تناول اليوم اختبار لدورة الشبكات بعدد 3 مرشحين، ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الإحصائي) ترشح لها 4، وأيضا دورة الجرافيك ودورة البرمجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة القليوبية محافـظ القليوبيــة سقارة دورات تدريبية

أخبار تهمك

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

ديانج يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: مش بقول الرغيف المدعم يبقى بـ65 قرشا زي التكلفة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

منذ 38 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ 40 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع المهدي سليمان ومحمد بسام

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ ساعة و 25 دقيقة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد توجيهات "شعراوي".. افتتاح التدريب السنوي بمركز التنمية المحلية في سقارة

تشكيل لجنة لتدريب وتنمية قدرات العاملين بمحافظة بني سويف والوحدات المحلية

محافظ القليوبية: أتابع بنفسي اختيار نواب رؤساء المدن والقرى

تعرف على تدريبات العاملين في المحليات لرفع مستواهم

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة اختبارات تدريبات العاملين بالمحليات

مركز التنمية يعلن تنفيذ 4 دورات تدريبية للعاملين الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

11:15 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس