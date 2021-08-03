محافظة القليوبية تعقد اختبارات للمرشحين للدورات التدريبية بسقارة

أشرف عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، على خطة اختبارات تحديد المستوى للمرشحين للدورات التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبي 2021/2022.



جاء ذلك في ضوء اهتمام محافظة القليوبية، ببناء قدرات كافة العاملين بالديوان العام، ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



والتقى الهجان مع المرشحين من مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية للدورات التدريبية، وحثهم على التدريب وبناء القدرات وتنميه المهارات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.



وأشار محافظ القليوبية، إلى أن التدريب وبناء القدرات يساعد في تقوية نقاط الضعف لدى الموظف، مما يساعد في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطن، مضيفا الى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يهتم ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية، مما يساعد في بناء صف ثان من القيادات.



جدير بالذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لبناء القدرات واختيار المتدربين المرشحين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة، مع وضع خطة اختبارات لتحديد المستوى للدورات وذلك بناء على توصيات ورشة العمل المنعقدة بمركز التنمية المحلية.



وتناولت اختبارات تحديد المستوى لدورة قادة المستقبل، حيث ترشح لها 22 موظفا، ودورة الحاسب الآلي 20 موظفا، ودورة TOT (دورة إعداد المتدربين) 9 موظفين، بالإضافة إلى 10 موظفين لدورة GIS (نظم المعلومات الجغرافية)، فضلا عن دورة اللغه الانجليزية التي ترشح لها 6 موظفين، ودورة PMP ( إدارة المشاريع) ترشح لها 3 موظفين.



كما تناول اليوم اختبار لدورة الشبكات بعدد 3 مرشحين، ودورة تحليل البيانات SPSS (التحليل الإحصائي) ترشح لها 4، وأيضا دورة الجرافيك ودورة البرمجة.