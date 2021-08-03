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لهذا السبب.. سمية الخشاب تتصدر الأكثر بحثاً على "جوجل"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
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لهذا السبب.. سمية الخشاب تتصدر الأكثر بحثاً على جوجل

تصدرت الفنانة سمية الخشاب مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد جلسة التصوير الأخيرة التي ارتدت فيه بورنس باللون الأحمر.

وكانت سمية الخشاب قد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور جديدة لها، بدت فيها وهي مرتديه برنس باللون الأحمر، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، ووضعت مكياجاً جذاباً مما أثار إعجاب متابعيها.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الغنائية "أوعدك" التي تعاونت فيها مع المطرب عمر كمال وهي من كلمات وألحان أوسة ومن توزيع إسلام ساسو.

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