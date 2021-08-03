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رئيس مجلس علماء المسلمين بأندونيسيا: الناس كلهم سكارى إلا العلماء

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:46 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمود الجلاد - تصوير: هالة يوسف
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قال فضيلة الأستاذ الدكتور مفتاح الأخيار، رئيس مجلس علماء المسلمين في أندونيسيا، إن الناس كلهم سكارى إلا العلماء، وأن الإمام الشافعي وصف الإمام الديني بالعاكف على دينه.

وتابع خلال كلمته في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمى لدار الإفتاء المصرية، أن الإمام أمام ثلاث مسؤوليات، مسؤولية أمام المرء وأمام الأمة وأمام الله.

كما ثمن دور مؤسسات الدولة الساهرة في ردع الشر، مؤكدا أنه إذا غاب الالتزام بالعدل انتشر الشر وأصبح مجتمعا بدائيا، ولفت إلى أن أسلوب الترغيب والترهيب وما أجمع عليه المربيين هو أمر غاية في الأهمية.

 واختتم كلمته قائلا: "هناك كلمتان خفيفتان بسيطتان الجهاد والاجتهاد لطاعة الله ونحن في حاجه ماسة إلى إيقاظ ضمير الأمة، ناقلا قول عبد الله ابن مسعود: "لو أنّ أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسَادوا أهل زمانهم".

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مؤتمر الإفتاء العالمي رئيس مجلس علماء المسلمين بأندونيسيا العلماء

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