حنان ترك لجمهورها:" هناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء"



وتابعت حنان ترك قائلة:" فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء، فاللهم اكتب لنا محبه في السماء قبولًا وفي والأرض".







شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها.وبدت حنان ترك في الصورة وهي مرتدية فستان طويل، ونسقت مع حجاباً باللون والكاشمير، وعلقت عليها قائلة:" أحيانًا نتسائل عن سر القبول والمحبه لشخص ما فتأتي في الآية 96 سورة مريم" إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ".