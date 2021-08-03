مفتي ألبانيا بمؤتمر الإفتاء: مصر الكنانة الأفضل لضبط الفتاوى بالعالم

قدم الدكتور بويار سباهى- من المشيخة الإسلامية بألبانيا، في كلمته بدار الإفتاء المصرية كل الشكر والتقدير والعرفان للدولة المصرية ولدار الإفتاء ولفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام مضيفًا: "ولعلنا جميعا كنا ننتظر وقت ضبط الفتاوى في العالم ولم نجد أفضل من مصر الكنانة والوسطية في الفكر والاعتدال للقيام بذلك".





وأضاف فضيلته أن أهمية مصر تأتي من مشاركة علماء أفنوا أعمارهم في العلم لا يحملون في نفوسهم أضغان أو أحقاد.



