Advertisements

مفتي ألبانيا بمؤتمر الإفتاء: مصر الكنانة الأفضل لضبط الفتاوى بالعالم

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:51 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمود الجلاد - تصوير: هالة يوسف
Advertisements
قدم الدكتور بويار سباهى- من المشيخة الإسلامية بألبانيا، في كلمته بدار الإفتاء المصرية كل الشكر والتقدير والعرفان للدولة المصرية ولدار الإفتاء ولفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام مضيفًا: "ولعلنا جميعا كنا ننتظر وقت ضبط الفتاوى في العالم ولم نجد أفضل من مصر الكنانة والوسطية في الفكر والاعتدال للقيام بذلك".

وأضاف فضيلته أن أهمية مصر تأتي من مشاركة علماء أفنوا أعمارهم في العلم لا يحملون في نفوسهم أضغان أو أحقاد.

واختتم فضيلته كلمته بتثمينه المشاركة في هذا الاجتماع العلمي الكبير، والمنعقد تحت ظل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي ألبانيا مصر الكنانة ضبط الفتاوى بالعالم دور الافتاء افتاء العالم

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجرها: موسيماني "زعلان" من نجم الأهلي لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة لجماهير الزمالك.. باسم مرسي يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

السيسي: مش بقول الرغيف المدعم يبقى بـ65 قرشا زي التكلفة (فيديو)

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 9 ساعات

ديانج يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

منذ 43 دقيقة

"استبعد 6 لاعبين".. نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ"موسيماني" في مباراة دجلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف

وزير الشؤون الإسلامية ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا يوقعان مذكرة تفاهم

شوقي علام يستقبل مفتي كوسوفو لبحث التعاون الديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا تايلانديًّا لبحث تعزيز التعاون الديني

مفتي الجمهورية للسفير الفرنسي: حرية التعبير تقف عند المساس بالمقدسات

بـرعاية السيسي.. أبرز الوفود الخارجية لـ مؤتمر الإفتاء العالمي (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 ص

عاجل.. السيسي يوجه بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

12:01 م

موقف رمضان صبحي من الانتقال إلى الزمالك

10:30 ص

بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

11:48 ص

عاجل.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنتقال للزمالك

11:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس