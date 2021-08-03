النيابة الإدارية: المستشارة وفية العطيفي مديرة لفرع الدعوى التأديبية

أصدر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين المستشارة الدكتورة وفية العطيفي مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.



ومن الجدير بالذكر أن المستشارة الدكتورة وفية العطيفي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٩، وتم تعيينها بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١، وقد حصلت على دبلوم العلوم الإدارية من جامعة القاهرة عام ١٩٨٣بتقدير جيد جدًا وماجستير القانون العام عام ١٩٩٤بتقدير جيد جدًا في رسالة بعنوان " ضمانات وحقوق أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ " كما حصلت على درجة الدكتوراه في القانون عام ٢٠٠٣ مع مرتبة الشرف الأولى من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية لرسالة بعنوان "خصومة التأديب الإداري".



وقد سبق للمستشارة الدكتورة وفية العطيفي العمل بعدد من النيابات كما تم انتدابها للعمل بإدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل وكذا إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، وبتاريخ ١٤ ٧ ٢٠٠٦ تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، وفي عام ٢٠١٩ تم تعينها وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثم واعتبارًا من القرار الصادر اليوم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.



وقد جاء هذا القرار تتويجًا لمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، وحرصًا من النيابة الإدارية على أن تتولى المرأة عددًا من الوظائف القيادية بها.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.