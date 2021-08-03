ضبط أقراص مخدرة داخل شاحنة بميناء نويبع البحري



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، والجهات المعنية من ضبط (كمية من الأقراص المنشطة) مخفاة داخل شاحنة قيادة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") حال وصوله إلى ميناء نويبع البحري مشمولها المستندي "رمان" والمشحونة بمعرفته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من الأقراص المنشطة مخفاة داخل شاحنة بميناء نويبع البحرى، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.