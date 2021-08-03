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ديانج يقترب من الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
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اقترب المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري. 

وتلقت إدارة الأهلي أكثر من عرض أوروبي للتعاقد مع ديانج خلال فترة الانتقالات المقبلة أبرزها جالاتا سراي التركي ونيس الفرنسي. 

وكان الأهلي قد تلقى أكثر من عرض رسمي من إدارة العين الإماراتي لضم اللاعب المالي وتم صرف النظر عنه خلال الساعات الأخيرة تقديرا لرغبة اللاعب في الاحتراف داخل القارة العجوز. 

ويقترب ديانج من الانضمام لفريق جالاتا سراي بعدما وصل العرض التركي إلى 6 مليون يورو، حيث حدد الأهلي 8 مليون مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب بالإضافة إلى 20% من نسبة إعادة بيع الأخير.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حسم الصفقة نهائيا للفريق التركي بعد ما أبلغ ديانج إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي برغبته في الانتقال للدوري التركي.

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