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السيسي يناشد وزيرة الصحة بإطلاق مبادرة للكشف على الراغبين في الإنجاب

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجهاز الخدمة الوطنية وشركة سايلو فودز على هذا الإعداد الجيد لافتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء: "يا ترى التوعية الصحية في الإعلام بيعرف الأم اللي عايزة تنجب أن تراجع نفسها صحيًا لكونها تقوم بتغذية طفل على مدار 9 شهور"، مؤكدًا أنه من المهم إطلاق مبادرة بالكشف الطبي على الراغبين في الانجاب لمنحهم مكملات غذائية وتطبيق نظام غذائي معين قبل الإقبال على الانجاب لكون الطفل أمر كبير جدًا، مناشدًا وزيرة الصحة بالعمل على إطلاق هذه المبادرة.

وتابع، أن مشروع المدينة الصناعية يتم العمل عليه منذ 4 سنوات للتصدي لموضوع التغذية المدرسية، مردفًا: "بناء الطفل وإنجابه قضية ليست سهلة، إحنا عرفنا ويجب أن نحول المعرفة لثقافات من خلال الأعمال الدرامية وحديث المثقفين لتشكيل وعي ورأي عام متفهم لمتطلبات بناء الإنسان".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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