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خلال 24 ساعة.. ضبط 46 قطعة سلاح و112 قضية مخدرات
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:48 ص
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (46) قطعة سلاح ناري و(112) قضية مخدرات وتنفيذ (53220) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
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