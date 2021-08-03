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سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
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أشعلت النجمة سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجريئة والمثيرة في أحد الفنادق بدبي وهي مرتدية الروب الاحمر، وسبق ونشرت صور لها مرتدية الروب الأبيض، مما أثارت الجدل مجددا.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت سمية الخشاب على الصور: "أعظم رصيد المرأة هو جمالها".

وطرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت النجمة سمية الخشاب قد أثارت الجدل مؤخرا وتعرضت إلى العديد من الشائعات حول زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، خاصة بعد تعاونهما سويًا في مهرجان "أوعدك"، إلا أنها نفت ما تداول من أخبار حول هذا الشأن.
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)
سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة (صور)

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