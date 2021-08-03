ضبط 1460 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



ونجحت الجهود في ضبط (2،5 طن "لحوم مجمدة – دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



وتمكنت الجهود من ضبط (1،24 طن لحوم "كبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



وأسفرت الجهود عن ضبط ( 5،4 طن "أرز أبيض – دقيق فاخر – ملح طعام" ) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون مستندات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (1،45 طن " مكرونة، زيت طعام") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة المنوفية.



وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية، وبحوزته (1،95 طن سكر – 420 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (23،850 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس الأكسجين – كمامة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



وأسفرت الجهود عن ضبط (1،75 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة الأسمدة والبذور الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بحملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1460) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2،9 طن دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.