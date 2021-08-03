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محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:19 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
دينا حسن-محمد رجب
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عقد، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا لمناقشة ما تم بخطة إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع الجامعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة في جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الهندسة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس علي الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة في المحافظة، مؤكدًا أن جامعات الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانوا وما زالوا بيت الخبرة العلمية الداعم للمحافظة.

وأكد المحافظ علي تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، مضيفا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وخطة المحافظة لتخطيط كافة المناطق غير المخططة وإعادة تخطيط كافة المناطق وتحويلها لمنظومة رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وفقا للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة علي أن يتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والمهندسة إيمان المهدي، والدكتور أحمد الزيات مستشاري المحافظ، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وممثلي جامعات الإسكندرية والأكاديمية العربية، فاروس، والجهات المعنية بالمحافظة.
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)
محافظ الإسكندرية يناقش إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة (صور)

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