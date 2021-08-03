بعد عرض الـ11 مليون.. الشناوي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

حسم محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.





وحسب مصدر مسؤول بالأهلي، فإن الشناوي رفض عرضا من نادي النصر الإماراتي بقيمة 11 مليون دولار من أجل مواصلة مشواره التاريخي مع القلعة الحمراء وذالك قبل أن يصل العرض بشكل رسمي للمارد الأحمر.





وأضاف، أن الأهلي تلقى عرضا كبيرا خلال من إحدى الفرق الانجليزية خلال الساعات الأخيرة وتحديدا بعد خروج المنتخب الأولمبي من أولمبياد طوكيو، لكن إدارة النادي رفضت رحيل الشناوي بأي شكل من الأشكال.





ويعد الشناوي أحد أبرز الحراس في القارة السمراء خلال الفترة الحالية بعد أن تألق بشكل ملحوظ في بطولتي دوري ابطال افريقيا مع المارد الأحمر والأولمبياد مع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.