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ضبط 4778 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:56 ص
هدير حمزة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4778) مخالفة مرورية متنوعة.
جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
ويأتي ذلك إيمانا من الإدارة العامة بالمرور ووزارة الداخلية بأهمية الحفاظ على سيولة الحركة المرورية من أجل منع الازدحام والتكدس.
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