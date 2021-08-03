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ضبط 4778 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير حمزة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4778) مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ويأتي ذلك إيمانا من الإدارة العامة بالمرور ووزارة الداخلية بأهمية الحفاظ على سيولة الحركة المرورية من أجل منع الازدحام والتكدس. 

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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مخالفات مرورية حملات مرورية المرور

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