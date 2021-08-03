لهذا السبب.. دلال عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"



وفي سياق آخر، علق رامي رضوان أيضاً على الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات سابقة قائلاً:"الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل في تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة ، وطالب الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة دلال عبد العزيز بعدما نشرت بعض المواقع ومرتادي الفيس بوك خبر وفاتها الإسبوع الماضي وهو الخبر الذي ازعج الأسرة بالكامل .



