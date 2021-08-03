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لهذا السبب.. دلال عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:57 ص
أروي حمدي
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تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"والتواصل الأجتماعي وذلك بعد انتشار أخبار عديدة تزعم سوء حالتها الصحية بسبب بقائها لفترة طويلة في المستشفى ولتاثر رئتيها بعد إصابتها بفيروس كورونا .
وفي سياق آخر، علق رامي رضوان أيضاً على الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات سابقة قائلاً:"الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل في تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة ، وطالب الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة دلال عبد العزيز بعدما نشرت بعض المواقع ومرتادي الفيس بوك خبر وفاتها الإسبوع الماضي وهو الخبر الذي ازعج الأسرة بالكامل .
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