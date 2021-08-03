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أولمبياد طوكيو.. كيشو يخسر فرصة الوصول للنهائي ويودع منافسات المصارعة الرومانية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لم ينجح محمد إبراهيم كيشو في حسم التأهل إلى نهائي منافسات المصارعة الرومانية في دورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020 بعد خسارته على الأوكراني بارفيز ناسيبوف.

وكان كيشو قد تمكن من الفوز على الكوري هانسو ريو في منافسات دور الستة عشر وزن 67 كيلو جرام في المصارعة الرومانية قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز على الأرميني أسلانيان كارين.

وفي الدور ربع النهائي نجح كيشو في تحقيق إنتصار جديد مستفيد من وجود إنذار على منافسة بعد أن إنتهت المواجهة بينهما بالتعادل 7-7.

قبل أن يخسر في عشرة ثواني فقط أمام ناسيبوف ويفقد فرصة الوصول إلى الدور النهائي.

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