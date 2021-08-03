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روسيا تسجل 22010 إصابات و788 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:56 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 22010 إصابات و788 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 23508 إصابة و785 وفاة في اليوم السابق.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة حالات الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى 6 ملايين و334195، منها 160925 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

 

وتماثل 18963 شخصًا، للشفاء التام خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى 5 ملايين و659746 شخصا.

 

وبلغت الحصيلة اليومية في موسكو 1952 إصابة و71 وفاة مقابل 3330 إصابة و75 وفاة في اليوم السابق.

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