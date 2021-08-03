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مستشفى جامعة بنها تدشن حملة للإقلاع عن التدخين 

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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دشنت مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، اليوم الثلاثاء، حملة للإقلاع عن التدخين بعنوان "مستشفى بلا تدخين"، وذلك من أجل الوصول إلى مستشفى صديقة للبيئة تحافظ على صحة جموع المرضى وذويهم والعاملين والطاقم الطبي بإشراف جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفيات جامعة بنها، أن عملية حظر التدخين داخل المؤسسات والمنشآت الصحية، وبالأخص المستشفيات شئ مهم للغايه، ويأتي هذا ضمن تشريعات السلامة والصحة المهنية والتي تمنع وتحظر التدخين في أماكن العمل والمستشفيات، مشيرًا أن هدفنا الحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمرضى من مخاطر التدخين المدمرة للصحة.

وأضاف الدخاخني في تصريحات صحفية، أن فريق عمل جهاز السلامة والصحة المهنية وبمساعدة بعض أفراد من الأمن الإداري والمعاونين الإداريين يوقعون غرامات فورية وتحصيلها على من يدخن في الأماكن الغير مخصصة للتدخين.

وأوضح أن الرؤيا والرسالة لمستشفيات جامعة بنها ليس الهدف منها السعي لتقديم خدمة طبية فقط، ولكن القدره على توفير بيئة صحية أمنه لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها تحت شعار حملة مستشفى بلاتدخين ومستشفى صديقة للبيئة.

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