السيسي يوجه بتطعيم جميع العاملين بالتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقوات المسلحة وللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية السابق على الجهد الذي بذله في مشروع المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات، متمنيًا له الصحة والعافية.



وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاهتمام بالصحة العامة لجميع المصريين وأن يكون هناك جهدا كبيرا يتم بذله من الجميع، موضحًا أن وزارة الصحة مستمرة في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، مناشدًا بتكثيف الجهود في هذا المجال قبل بدء العام الدراسي الجديد، والانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع التعليم بالكامل قبل بدء الدراسة.



وتابع، أننا نسعى لتطعيم نسبة كبيرة من المصريين بنهاية العام الجاري بلقاح كورونا، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في الحرص والحذر حتى نتمكن من الاستمرار في التوازن بين الإجراءات الاحترازية ودوران عجلة الاقتصاد.



وأعرب عن أمله أن يتفهم المواطنين موضوع إدارة الدعم المقدم لرغيف الخبز ولا يتم استغلاله، ويتفهم المواطن أن هذا الأمر للحرص على توفير التغذية المدرسية لأبنائنا في المدارس، معقبًا: "صرف التغذية المدرسية لمدة 70 يوم أو 140 يوم يتوقف على توفير التمويل، لو كان عليا عايز أدى ولادنا التغذية 200 يوم طوال أيام الدراسة دول ولادنا ومستقبل بلدنا".



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

