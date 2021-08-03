"كيشو" يخسر في نصف نهائي المصارعة الرومانية ويلعب على البرونز

وبتلك النتيجة، سوف يلعب محمد إبراهيم كيشو على الميدالية البرونزية يوم غد الأربعاء.

تعرض محمد إبراهيم كيشو للخسارة من لاعب أوكرانيا بنتيجة ٧/٦ فى نصف نهائى المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأوليمبية اليوم الثلاثاء.

وكان المصريان محمد إبراهيم "كيشو"، ومحمد متولي، تأهلا إلى الدور نصف النهائي في وزنين مختلفين في منافسات المصارعة الرومانية ضمن أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء.





وخاض "كيشو" مواجهة صعبة في دور الثمانية لوزن 67 كيلوجراما أمام الأرمني كارين أصلانيان، وبدأ بقوة وتقدم 7-2 في الفترة الأولى.





وأدرك أصلانيان التعادل 7-7 مع نهاية الفترة الثانية، لكن "كيشو" تأهل بسبب حصول منافسه على إنذار خلال النزال.





ويلعب "كيشو" (23 عاما) في نصف النهائي ضد الأوكراني بارفيز نسيبوف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.





وفي وزن 87 كيلوجراما، تغلب متولي (25 عاما) في دور الثمانية على الكوبي دانييل غريغوريتش، بتثبيت الكتفين، بعد تقدمه 4-0، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع المجري فيكتور لورينس.







