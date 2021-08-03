ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة المساكن والمحال بمصر الجديدة





تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمحال بأسلوب كسر الباب، بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عنصر إجرامي - له معلومات جنائية) وبحوزته (مجموعة من الأدوات - مبلغ مالي "مجهول المصدر").



بمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالي المضبوط بحوزته من داخل أحد المساكن "كائنة بدائرة القسم" بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.. وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن والمحال بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.



تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموا بالسرقة.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

