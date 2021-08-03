برومو فيلم "موسى" يحقق أكثر من 4 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط

شركة" سينرجي"أمس البورمو الدعائي فيلم "موسى" المقرر عرضه بالسينمات يوم ١١ أغسطس الجاري، وذلك عبر موقع "يوتيوب"،

وحقق الإعلان منذ طرحه نجاحًا كبيرًا، حيث حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة.



فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، تأليف وإخراج بيتر ميمي.





وتدور قصة الفيلم حول طالب بكلية الهندسة يدعى" يحيى" يجد نفسه وحيداً دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم "موسى" يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.





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