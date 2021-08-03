"العشرين رغيف بتمن سيجارة".. 9 رسائل عاجلة للرئيس السيسي

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من الرسائل الهامة خلال افتتاح مشروعات المنوفية بحضور عدد من الوزراء، ضمن مساعي الدولة لإنشاء المؤسسات بمختلف المحافظات المصرية.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح إحدى المدن الصناعية الغذائية بمدينة السادات في نطاق محافظة المنوفية، وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات المنوفية:





- الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع بـ 5 قروش ومش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة، رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الأمر لازم يتوقف.





- إحنا بنطور بلدنا ومش هينفع تمشى الأمور كده.. ونقول منقدرشى نقرب من رغيف العيش.. لا لا إحنا بلد محترمة تحترم ناسها وتجرى عليهم وبتجرى عليهم بجد أمام ربنا وامام الناس.. ومش هينفع أنى أوفر رغيف عيش بعملة غير معروفة.. محدش يعرف الـ "5 صاغ".





- هناك أسباب لإعادة النظر في إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، خاصة أن هذا النظام المعمول به منذ عقود وحان الوقت إلى تعديله بما يواكب ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين.





- تحديد وتنظيم الإنجاب ينعكس على أمور كثيرة تخص صحة المصريين ويجب وجود وعى لدى المواطنين بشأن النظام الصحى لأبنائهم واستمرار النمو السكانى بهذه الطريقة، ينعكس على سبل رعاية أبنائنا وصحتهم.





- توفير وجبات غذائية للطلبة يكلف 8 مليار جنيه، وهخصم من كل وزارة علشان ندبر المبلغ وبقولها على الملأ.





- سيتم توفير وجبة غذائية مجانا لكل طالب بالمدارس بدءا من العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 تصل تكلفة الوجبة إلى 15 جنيها.





- عندنا 4 ملايين طالب وزنهم زيادة، ده موضوع لازم يكون في ثقافة الناس ويكون فيه مراقبة لأوزانهم وأوزان أطفالهم.





- ربنا أمرنا بالتفكر والتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا، طفل واحد جيد ولّا 3 أو 4 أطفال بظروف صعبة، لما نتكلم على 8 ملايين طالب عندهم أنيميا ده معناه إنهم بياكلوا غلط، ولما نقول 1.2 مليون طالب عندهم تقزم، يعني عندهم مشكلة.





- إحنا من 2010 لغاية دلوقتي زدنا 20 مليون، ده معناه زيادة الأسعار عشان الطلب زايد، بالطريقة اللي ماشيين بيها في النمو السكاني، صدقوني كل الجهد- وده مش مَنّ- إن استمرار هذا الشكل، وتكراري معناه تسجيل خطورته وأهميته، مش إحنا بس في الحكومة نهتم بيه، لأ، كلنا.



