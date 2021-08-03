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تحرير محاضر لـ9591 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن، فى تحرير محاضر لـ (9591) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9552) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (782) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (236) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1447) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع ساقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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