بالأسماء.. الكشف عن الرباعي الأجنبي المرشح للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن الرباعي الأجنبي المرشح للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت اف ام:" النادي الأهلي أنهى التعاقد مع كريم فؤاد من نادي النجوم بشكل رسمي".





وتابع:" مسؤولو النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع الرباعي بيرسي توسيفان رحيمي، شيكيونجو نجم كايزر تشيفز و ميكوسوني نجم سيمبا التنزاني، لجس النبض وبحث إمكانية التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية".





واختتم:" الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، يرفض التعاقد مع أي لاعب محلي خلال الوقت الحالي بعد إتمام التعاقد مع كريم فؤاد، ويرغب في ضم لاعب أجنبي".





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لخوض مواجهة نظيره نادي وادي دجلة مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



