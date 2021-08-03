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آيتن عامر تستعيد ذكريات فيلم " بيكيا" عبر " إنستجرام"
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:09 م
آيه عبد العزيز
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استعادت الفنانة أيتن عامر ذكريات فيلم " بيكا"الذي قامت ببطولته مع الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
نشرت آيتن عامر بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة:"أنا بحب الفيلم ده ".
فيلم "بيكا" بطولة محمد رجب،أيتن عامر،عمرو رجب،أحمد حلاوة،شيماء سيف، ميرنا جميل،محمد لطفي تأليف محمد سمير مبروك واخراج محمد حمدي.
نشرت آيتن عامر بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة:"أنا بحب الفيلم ده ".
فيلم "بيكا" بطولة محمد رجب،أيتن عامر،عمرو رجب،أحمد حلاوة،شيماء سيف، ميرنا جميل،محمد لطفي تأليف محمد سمير مبروك واخراج محمد حمدي.
يذكر أن آخر أعمال أيتن مسلسل " كوفيد 25 " بطولة يوسف الشريف،ادوارد،هاجر الشرنوبي،أحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم تأليف إنجي علاء إخراج أحمد نادر جلال.
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