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آيتن عامر تستعيد ذكريات فيلم " بيكيا" عبر " إنستجرام"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استعادت الفنانة أيتن عامر ذكريات فيلم " بيكا"الذي قامت ببطولته مع الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

نشرت آيتن عامر بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة:"أنا بحب الفيلم ده ".

 فيلم "بيكا" بطولة محمد رجب،أيتن عامر،عمرو رجب،أحمد حلاوة،شيماء سيف، ميرنا جميل،محمد لطفي تأليف محمد سمير مبروك واخراج محمد حمدي.

يذكر أن آخر أعمال أيتن مسلسل " كوفيد 25 " بطولة يوسف الشريف،ادوارد،هاجر الشرنوبي،أحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم تأليف إنجي علاء إخراج أحمد نادر جلال. 

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