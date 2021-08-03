آيتن عامر تستعيد ذكريات فيلم " بيكيا" عبر " إنستجرام"





يذكر أن آخر أعمال أيتن مسلسل " كوفيد 25 " بطولة يوسف الشريف،ادوارد،هاجر الشرنوبي،أحمد صلاح حسني وعدد كبير من النجوم تأليف إنجي علاء إخراج أحمد نادر جلال.

استعادت الفنانة أيتن عامر ذكريات فيلم " بيكا"الذي قامت ببطولته مع الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"نشرت آيتن عامر بوستر الفيلم، وعلقت عليه قائلة:"أنا بحب الفيلم ده ".فيلم "بيكا" بطولة محمد رجب،أيتن عامر،عمرو رجب،أحمد حلاوة،شيماء سيف، ميرنا جميل،محمد لطفي تأليف محمد سمير مبروك واخراج محمد حمدي.