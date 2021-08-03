تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي بالفيوم تفوز في المشروع الوطني للقراءة

شاركت محافظة الفيوم فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة، حيث فازت التلميذة ملك محمد شعبان محمود - الصف الثاني الإبتدائي، مدرسة الغريب للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية على مستوى الجمهورية.



ويتقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للتلميذة ملك الفائزة على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية، صلاح رجب، مدير إدارة الجودة، وعلا على بسيوني، مشرف الطالبة، وشيماء صابر، عضو لجنة التحكيم، وصلاح ميلاد، مدير مدرسة الغريب، والدكتور أمين الطويل منسق عام المشروع بإدارة سنورس التعليمية.

