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أولمبياد طوكيو.. محمد مصطفى يفشل في الصعود لنهائي المصارعة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:08 م
محمد مصطفى
محمد مصطفى
الفجر الرياضي
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فشل محمد مصطفى لاعب المنتخب المصري للمصارعة، في الصعود لنهائي دورة بدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 الصيفية المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري، في منافسات وزن تحت 67 كجم.

وخسر "مصطفى" في نصف النهائي أمام نظيره فيكتور لورينكز بنتيجة 9 - 2.

وبهذه النتيجة ينتظر لاعب المنتخب المصري خوض منافسات البرونزية والتي تقام غدًا الأربعاء.

وتأهل محمد مصطفى لنصف النهائي عقب فوزه على بطل كوبا "دانيل جوروفيك" في دور ربع النهائي بتثبيت الأكتاف.

وكان محمد مصطفى قد افتتح مشواره بالفوز علي لاعب بيلا روسيا بنتيجة 9-1 في دور الـ16، ليتأهل لمواجهة الكوبي في دور الثمانية.

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محمد مصطفى محمد متولي المصارعة الاولمبياد

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