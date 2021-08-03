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وزير التموين: المدينة الغذائية بالسادات تساهم في تخفيض الأسعار (فيديو)

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أهمية المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز، تكمن في توفير احتياجات السوق المحلي بما يؤدي للمنافسة وخفض الأسعار، والتصدير للخارج، وضمان توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة، وزيادة الاحتياطي من المكرونة التي تم طرحها على البطاقة التموينية لتغطي احتياجات السوق المحلي، وزيادة الانتاج والمعروض من المخبوازت بما يؤدي لتنافسية حقيقية وتخفيض أسعارها.

وأضاف "المصيلحي"، خلال كلمته على هامش افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أوائل الدول الجيدة في الصناعات الغذائية وفي التصدير لأوروبا وأمريكا والدول العربية.

وتابع، أن المنظمات العالمية صنفت مصر أنها ضمن التصنيف المعتدل للأمن الغذائي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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