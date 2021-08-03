شيماء عبيد لـ"الفجر الفني : أجسد دور فنانة تشكيلية في" الحرير المخملي"( خاص)

تشارك الفنانة شيماء عبيد في مسلسل " الحرير المخملي" والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.





وقالت شيماء عبيد في تصريح خاص للفجر الفني :" أنها تجسد دور زوجة مصطفي فهمي التي تعمل فنانة تشكيلية اسكندرانية مشيرة إلي أنه تم ترشيحها للدور عن طريق المنتج إسلام المرسي وإخراج أحمد حسن.



وأضافت قائلة :"العمل ملحمة درامية كبيرة ستعيدنا للأعمال القديمة التي يلتف حولها الأسرة المصرية،وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور".



وتحدثت شيماء عبيد عن كواليس العمل وتعاونها مع الفنان مصطفي فهمي قائلة :" الكواليس تجنن ومليئى بالحب ،مصطفي فهمي ممثل عظيم وفنان جميل ولديه حضور غير طبيعية ، وأشعر بأريحية في التصوير معه.







وكشفت عن النجوم التي تتمني العمل معهم الفترة المقبلة أبرزهم : مني زكي،أحمد عز، أمينة خليل،وكريم عبد العزيز.