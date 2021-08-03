حقيقة مفاوضات الأهلي مع المهدي سليمان ومحمد بسام

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الثنائي محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، و المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز.





وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم:" النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات نهائيا مع الثنائي المهدي سليمان، ومحمد بسام خلال الفترة الحالية".





وتابع:" النادي الأهلي لن يدخل في أي مفاوضات مع أي حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مكتفيا بثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفى شوبير".





واختتم نجم الأهلي السابق:" من الممكن أن يخرج مصطفي شوبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لكسب الخبرات، حتى يعود مرة أخرى إلى الأهلي في حالة الحاجة إليه كما فعل محمد شريف".