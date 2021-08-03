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حقيقة مفاوضات الأهلي مع المهدي سليمان ومحمد بسام

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:14 م
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
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كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الثنائي محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، و المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف أم:" النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات نهائيا مع الثنائي المهدي سليمان، ومحمد بسام خلال الفترة الحالية".

وتابع:" النادي الأهلي لن يدخل في أي مفاوضات مع أي حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مكتفيا بثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي، ومصطفى شوبير".

واختتم نجم الأهلي السابق:" من الممكن أن يخرج مصطفي شوبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لكسب الخبرات، حتى يعود مرة أخرى إلى الأهلي في حالة الحاجة إليه كما فعل محمد شريف".

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