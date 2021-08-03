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عاجل.. السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، وفقًا لما أعلنه السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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