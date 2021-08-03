سباحة 6 أكتوبر تواصل النجاح في بطولة الجيزة

نجح فريق السباحة بنادي ٦ أكتوبر في اقتناص المركز الرابع في بطولة الجيزة للسباحة، حيث حصل السباح أحمد وليد على أربع ميداليات منها فضيتين وبرونزيتين، وفاز السباح مازن مجدي على ميدالية فضية.





ويدعم المستشار عبد الناصر خطاب، رئيس النادي فريق الناشين للسباحة، ومدربهم محمد زكريا حجازي، والكابتن صلاح الصاوي المدير الفني و الدكتور أحمد حسين مدير النشاط الرياضي.





وقال المستشار عبدالناصر خطاب، إن ناديه يستهدف تطوير خططه في كافة الألعاب من أجل خلق بيئة مناسبة لصناعة الأبطال.





وأشار رئيس النادي إلى دور الكوادر التدريبية المميزة في خطة تطوير الرياضات المختلفة، مثل محمد زكريا حجازي الذي يعد من أفضل المدربين في النادي.





وأعرب المدرب محمد زكريا حجازي عن فخره بما تحققه فرق السباحة في ناديه، مشدداً على بذله قصارى جهده للوصول باللاعبين لأفضل المستويات.