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مسلسل فرقة ناجي عطا الله يتصدر تريند جوجل بعد 9 سنوات من عرضه.. فما السبب؟!

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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تصدر مسلسل فرقة ناجي عطا الله تريند جوجل بعد 9 سنوات من عرضه، ذلك بعدما كشف المنتج صفوت غطاس منتج مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عن أجر الفنان عادل إمام.

وقال من خلال برنامج "صباح الورد": "أنا يوم ما روحت مضيت مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 ملايين جنيه، أنا مضيت مع عادل إمام بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت".

وأكد أن النجم عادل إمام يستطيع أن يحقق فلوسه وزيادة في العمل الفني، معلنا أنه يعلم جيدا ماذا يفعل بعدما مضى معه بـ 4 أيام وحصل على تكلفة مسلسل فرقة ناجي عطا الله قبل التصوير.

مسلسل فرقة ناجي عطا الله بطولة الزعيم عادل إمام، ومجموعة من ألمع النجوم منهم أنوشكا، أحمد السعدني، محمد عادل إمام، نضال الشافعي، محمد البزاوي، عمرو رمزي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب.

تدور أحداثه حول قيام مجموعة من الشباب المدربين (عدة مجالات) يقودهم الفنان عادل إمام لسرقة أكبر فروع بنك ليئومي بإسرائيل، كان البنك قد حجز على أمواله التي جمعها خلال عمله كملحق إداري للسفارة المصرية بتل آبيب، وخلال عبورهم بالأموال التي تم السطو عليها تحدث العديد من المفارقات، وعند مرورهم بعدد من الدول وهي لبنان ثم سوريا ثم العراق حيث بقوا خمسة أيام في منزل بمدينة الأعظمية ببغداد، وتواصلت الاحداث.

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