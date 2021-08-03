مسلسل فرقة ناجي عطا الله يتصدر تريند جوجل بعد 9 سنوات من عرضه.. فما السبب؟!

تصدر مسلسل فرقة ناجي عطا الله تريند جوجل بعد 9 سنوات من عرضه، ذلك بعدما كشف المنتج صفوت غطاس منتج مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عن أجر الفنان عادل إمام.





وقال من خلال برنامج "صباح الورد": "أنا يوم ما روحت مضيت مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 ملايين جنيه، أنا مضيت مع عادل إمام بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت".





وأكد أن النجم عادل إمام يستطيع أن يحقق فلوسه وزيادة في العمل الفني، معلنا أنه يعلم جيدا ماذا يفعل بعدما مضى معه بـ 4 أيام وحصل على تكلفة مسلسل فرقة ناجي عطا الله قبل التصوير.





مسلسل فرقة ناجي عطا الله بطولة الزعيم عادل إمام، ومجموعة من ألمع النجوم منهم أنوشكا، أحمد السعدني، محمد عادل إمام، نضال الشافعي، محمد البزاوي، عمرو رمزي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب.



