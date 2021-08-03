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عاجل.. سامح شكري يتوجه إلى تونس

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
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توجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، إلى تونس لعقد لقاءات مع المسؤولين.

وأعرب عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي، مؤخراً، عن سعادته بالحديث مع شكري، وبما أعرب عنه من مساندة لتونس وثقة في سرعة تجاوز هذا الظرف الدقيق.

وقال الجرندي، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، إنه أوضح لشكري أن قرارات رئيس الجمهورية التونسية فرضتها التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في خضم الوضع الصحي الراهن واستند فيها إلى الأحكام الدستورية والإرادة الشعب.

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قرارات الرئيس التونسي سامح شكري تونس الفجر

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