عاجل.. سامح شكري يتوجه إلى تونس

توجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، إلى تونس لعقد لقاءات مع المسؤولين.





وأعرب عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي ، مؤخراً، عن سعادته بالحديث مع شكري، وبما أعرب عنه من مساندة لتونس وثقة في سرعة تجاوز هذا الظرف الدقيق.



