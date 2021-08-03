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الغندور يفجرها: 3 عيوب فنية مؤثرة في رمضان صبحي
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:31 م
محمد الدمتناوي
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يرى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخب مصر، لديه 3 عيوب فنية مؤثرة.
وقال الغندور في تصريحات إذاعية: "رمضان صبحي رغم تقديمه أداء قوي مع المنتخب الأولمبي في طوكيو إلا أنه بشكل عام لديه 3 عيوب خطيرة".
وأضاف: "رمضان لا يستخدم قدمه اليسرى مطلقاً، واللاعب المميز هو من يستخدم كلتا قدميه.. أيضا لا يجيد إنهاء الهجمات بأهداف".
وواصل: "رمضان أيضاً رغم طول قامته لكنه لا يجيد ضربات الرأس وهذا عيب خطير".
وأتم: "كان يجب أن يطور من نفسه وألا يكتفي بما يقدمه فقط، لذلك لم ينجح في تجربة الاحتراف".
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