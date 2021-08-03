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الجيش الصومالي يعتقل القيادي في حركة الشباب جبريل سعيد

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 12:36 م
الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي الصومالي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اعتقل القيادي في حركة الشباب جبريل سعيد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل ما لا يقل عن 16 عسكريا جراء هجوم شنته حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية حكومية في منطقة مودوغ وسط البلاد.

 

وقالت مصادر أمنية، إن الهجوم وقع صباح اليوم الأحد وأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من القاعدة، ثم حاول المسلحون اقتحامها، وفقًا لصحيفة Somali Guardian.

 

وكانت حركة "الشباب" المتصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة المستخدمة من قبل القوات الحكومية ومليشيا تابعة لإدارة منطقة غالمودوغ.

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