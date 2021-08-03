"الخشت": قوافل جامعة القاهرة لمركزي أطفيح والصف كشفت على 7583 حالة

حققت القوافل التنموية الشاملة التي أطلقتها جامعة القاهرة إلى قرى محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، مشاركة قوية وإنجازات ملموسة على أرض الواقع منذ بدايتها في شهر يونيو وذلك في عدد من القرى التابعة لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة الفعالة في الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بما يساهم في تنمية الإنسان المصري في اطار مبادرة تطوير الريف المصري.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القوافل التي أطلقتها الجامعة كشفت على نحو 7583 حالة وعلاجها وصرف الأدوية اللازمة لها، إلى جانب تحويل 20 حالة حرجة كبرى لمستشفى قصر العيني، مضيفًا أنه تم تقديم عدد من ندوات التوعية حول موضوعات متعددة منها فيروس كورونا، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومكافحة المخدرات، وتوعية الأمهات والأطفال بالسلوكيات الحميدة وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 4111 مواطنا، كما تم توزيع كميات كبيرة من الكمامات والجل المطهر للوقاية من فيروس كورونا وفرش ومعجون الأسنان، بالإضافة إلى فحص وعلاج 2192 حيوانا وتطعيمهم في إطار الخدمات البيطرية التي تقدمها القوافل.



وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن قوافل الجامعة دربت نحو 835 رجلا وسيدة على الحرف والصناعات اليدوية في إطار مبادرة "صنايعية مصر" كتشكيل المعادن وتدوير المخلفات ومباديء الخياطة والتطريز، ووزعت القوافل مكافآت مالية رمزية وهدايا عينية لحوالي 310 أطفال.



وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى من خلال قوافلها التنموية الشاملة ومشاركتها في مبادرة "حياة كريمة"، إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية ودعم وتفعيل دور الجامعة الإنساني والاجتماعي في خدمة المجتمع المصري والذي يعد مكملًا لدورها البحثي والتعليمي وتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية والأساتذة المتخصصين.



وأكد د. محمد الخشت، حرص الجامعة على تنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل التي بلغ عددها 6 قوافل تنموية شملت تخصصات مختلفة من كليات الطب، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، بالإضافة إلى الزراعة، ورياض الأطفال، وقدمت خدمات مجانية في الكشف الطبي، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، وقامت بتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وقدمت المستلزمات الطبية والعلاج من خلال عيادات متنقلة تضم تخصصات طبية متنوعة.