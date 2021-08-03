تغطية مباشرة.. مشاهدة مباراة مصر وألمانيا في أوليمبياد طوكيو 2020

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد اليوم الثلاثاء مع نظيره منتخب ألمانيا ضمن منافسات دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا فى اليابان.





مشاهدة مباراة مصر وألمانيا في أوليمبياد طوكيو





وتنطلق مباراة مصر وألمانيا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.





مشاهدة مباراة مصر وألمانيا في أوليمبياد طوكيو



وتذاع المباراة بين مصر ضد ألمانيا على قناة بي إن سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال.





وكان منتخب مصر لكرة اليد قد صعد إلي دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثاني فى المجموعة بينما احتلت ألمانيا المركز الثالث.





ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وألمانيا في أوليمبياد طوكيو







