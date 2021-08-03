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القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:16 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
آية حمروشي
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قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بتفقد مقر عمليات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية، والدكتور مصطفى المصري ممثل المجلس الأعلى للجامعات (مكتب التنسيق)، حيث تتم عملية التنسيق في إطار خطة الدولة لإنشاء الجامعات الأهلية التي تستهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وتقديم تعليم متميز غير هادف للربح يسهم فى الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها، وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية كبيرة.

وقد اطمأن "نجم" على سير عملية التنسيق وفق الترتيبات التقنية واللوجستية المعدة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة- بني سويف - الفيوم - المنيا -أسيوط - سوهاج –قنا -الوادى الجديد - الأقصر- - أسوان)، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكد من مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وسرعة ودقة الحصول على النتائج من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى عملية القبول.

وقد أفادت الأستاذة الدكتورة منى نصر، المدير التنفيذى لمعلومات جامعة حلوان، بأهمية الاستفادة القصوى من تجهيزات مراكز الاختبارات بالجامعة فى استضافة  أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (الملك سلمان الدولية الأهلية، والعلمين الدولية الأهلية، والجلالة الأهلية، والمنصورة الجديدة الأهلية).

هذا وتجرى اختبارات القبول على فترتين صباحية ومسائية، على أن تكون مدة الاختبار ساعة ونصف، ساعة علي نظام MKCL والمتبقى يبث علي شبكة الإنترنت من دبي.

كما تابعت الأستاذة الدكتورة سامية جامع، مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، عملية وضع بنوك الأسئلة بالإضافة إلى الاطمئنان على جميع الأمور التقنية مع مهندسي مركز الحساب العلمي والشركة المنفذة، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتزويد القاعات بالكمامات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.

وقد استعدت جامعة حلوان بحافلاتها الحديثة وعدد من المينى باصات لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثانى بنفس المبنى لأولياء الأمور، وذلك لتوفير حالة من التركيز والهدوء النفسي للطلاب وذويهم خلال فترة إجراء الاختبارات.



القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان يتفقد مقر تنسيق الجامعات الأهلية

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ماجد نجم جامعة حلوان القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان

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