مدير الإدارة الدينية بروسيا يشكر الرئيس السيسي ودار الإفتاء المصرية

قدّم مدير الإدارة الدينية بروسيا في كلمته بدار الإفتاء المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولدار الإفتاء على انعقاد المؤتمر العالمي.





ووجه مدير الإدارة الدينية بروسيا في كلمته بدار الإفتاء المصرية كل الشكر والتقدير والعرفان لدار الإفتاء ولفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام على انعقاد المؤتمر.





وأضاف فضيلته أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات واستعرض عددًا من فتاوي النوازل والتي تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التي أصدرها في العام المنصرم.





ولفت فضيلته إلى أن عدد مسلمي روسيا يزيد عن 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم في الشأن الديني.



