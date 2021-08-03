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"تعليم الفيوم" يحصد أول جمهورية في مشروع دراسة التعلم الإلكتروني

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:03 م
أكرم حسن وكيل وزارة التعليم بالفيوم
أكرم حسن وكيل وزارة التعليم بالفيوم
الفيوم: ريهام على
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نظمت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية (مكاتب الخدمة الإجتماعية المدرسية) بمحافظة الفيوم، أعمال تحكيم دراسة ( التعلم الإلكتروني وتغيير المفاهيم الثقافية والتعليمية لدى المجتمع ) دراسة وصفية مطبقة على المرحلة الثانوية عام فني للعام الدراسي 2020/2021م، حيث فاز مكتب التربية الاجتماعية بالمديرية بالمركز الأول جمهورية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتربية الاجتماعية ستمنح المديريات الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى الجمهورية دروع التميز وشهادات التقدير.

وتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للأستاذ حمدي الروبي، موجة عام التربية الاجتماعية وفريق العمل المعاون، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية.

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