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براءة متهم والمشدد لآخر في إعادة محاكمتهما بـ "أحداث أطفيح"

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 01:21 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات مُحاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وقضت المحكمة ببراءة متهم والسجن المشدد 15 عاما لآخر مع إلزام المتهم بدفع 340 ألف جنيه بالتضامن مع المتهمين الذين سبق وحكم عليهم بالسجن في الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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براءة متهم المشدد أحداث أطفيح

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